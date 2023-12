写真集　NO WORD FORM ABOVE / Li Hui

LI HUI: NO WORD FROM ABOVE LI HUI: NO WORD FROM ABOVE



No Word From Above



中国を拠点に活動する写真家LiHuiの写真集です。2017年に500部自費制作されたもので、奥付にロット番号とサインが入っています。コレクションの整理のため出品します。自宅保管品ですので、その点をご理解の上、ご購入ください。WalkerEvansPaulStrandWilliamEgglestonWolfgangTillmansCartierBressonRobertAdamsStephenShoreAlecSothNanGoldinMartinParrThomasRuffAndreasGurskyJoelMeyorowitzMarkSteinmetzPaulStrandRichardMisrachLewisBaltzCindyShermanSaulLeiterSteidlMackウィリアム・エグルストンヴォルフガング・ティルマンスロバート・アダムススティーブン・ショアアレック・ソストーマス・ルフアンドレアス・グルスキージョエル・マイロウィッツポール・ストランドホンマタカシマイケル・ケンナルイジ・ギッリソール・ライター長島有里枝川内倫子佐内正史奥山由之川内倫子蜷川実花志賀理恵子細倉真弓石塚元太良石川直樹木村和平荒木経惟