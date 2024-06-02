タイニーパンクス　tiny punks last orgy 7インチ　藤原ヒロシ

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タイニーパンクス tinypunkslastorgy7インチクラウドファンディングのみで発売されたタイニーパンクス書籍「TINYPUNKSTOKYOCHRONICLE1977-1990」のリターンアイテムとして製作された7インチレコードです。7インチは大人気で即完でした。幻とも言える「LASTORGY」のファーストテイクを初のアナログ化！雑誌「宝島」の読者プレゼントとして、カセットテープで制作されたファーストテイクの7インチヴァイナル【商品状態】新品未使用決済完了後、即時送致します。取引開始後24時間以内に連絡がつかない場合と、支払い方法が決定後2日以内に、支払い手続きされない場合は、キャンセル扱いとさせていただきます。