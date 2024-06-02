MOMOE PREMIUM

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「MOMOEPREMIUM」山口百恵定価:￥28381#山口百恵#CD・DVD輸送用の段ボール（白い箱）に汚れ、少々角のへこみがございます。中古品ですが、中身は綺麗な状態です。デビュー30周年を記念して作られた24枚組豪華版CD-BOX。全オリジナルアルバム22枚を、CD選書でCD化された際にカットされていたナレーションやＳＥも復刻させ、24bit最新デジタル・リマスタリングで収録。Disc-23の特典ディスクには、ファンの投票によるリクエスト上位の中からアルバム曲10曲のオリジナル・カラオケを収録。Disc-24の特典ディスクには、未発表曲「東京の空の下あなたは」を収録。この曲は1977年に発売された『GOLDENFLIGHT』に収録予定で、ロンドンでレコーディングされたものの、最終的には収録されず、その後コンサートで歌われていたもののお蔵入りになっていた。今回の収録により26年振りに陽の目を見ることになった。LPジャケット、帯、歌詞カード、付属ポスター、封入写真集をすべてLPサイズで復刻したオールカラー161ページの豪華ブックレット付き。ピクチャー・レーベルCD仕様。全シングル32枚のジャケットを原寸サイズで復刻したブックレット付き。当初はデビュー30周年記念日の5月21日発売と告知されたが、「製作上の都合により」6月4日に延期された。同年6月16日付けのオリコン・アルバム・チャートで初登場8位を記録。百恵にとっては引退コンサートのライブ盤『伝説から神話へ-BUDOKAN…ATLAST-』以来、22年6ヶ月振りのトップテン入りとなり、また女性アーティストのアルバム・トップテン入りインターバルの新記録となった。『花ざかり』に収録されている「飛騨の吊り橋」は、元々LP盤ではフェードインで始まるイントロだったが、この復刻ではCD選書盤のまま（カットインで始まるイントロ）だったため、完全復刻とならなかった。自宅保管のため、中古品にご理解いただける方でお願い致します。