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翡翠貴婦人　　　　　　　　　　　翡翠彫刻
商品番号 P97700167621
商品名

翡翠貴婦人　　　　　　　　　　　翡翠彫刻
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,515 円
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商品詳細

古民家に合った古い翡翠になります。彫刻の彫りも素晴らしいです。あまり見かけない中国富裕層の貴婦人です。高さが9.5センチ(翡翠のみの高さ)横幅が7センチ古い物になりますので、ご理解の頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。　　　　　翡翠、天女置物、オブジェ、翡翠彫刻、縁起物、天然石、台座付、中国美術、骨董、緑中国、中国美術、古美術、翡翠、彫り物、彫刻、置物、バワーストーン、骨董、貴婦人、主題...人物・人形素材...石
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