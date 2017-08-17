初音ミク　「マジカルミライ 2017」初音ミク10周年記念盤 [完全生産限定版]

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商品詳細
初音ミク/初音ミク「マジカルミライ2017」初音ミク10周年記念盤[完全生産限定版]初音ミクのライヴ映像作品。2017年9月3日に幕張メッセで開催された『マジカルミライ 2017』の模様を完全収録。じん×kemuのコラボ曲やNeruやlivetuneらの新曲を収めたアルバム、10周年を記念した特典ディスクも楽しめる。中古品なので全体的に使用感、細かいスレ・キズ等あります。付属品は画像にある物で全てになります。あくまでも中古品なので、中古品にご理解のある方のみでお願いいたします。
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