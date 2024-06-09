限定特価！ PS3 ファイナルファンタジーXIII-2 ライトニングエディション

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商品詳細
SONYPlayStation3CECH-3000Bcolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONYライトニングエディションです。現状は本体のみでの出品です。※写真に掲載あるもののみ
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