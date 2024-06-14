Nintendo 3ds 本体　ホワイト

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商品詳細
本体、タッチペン、ACアダプターのセットです。ゲームソフトは付属しません。内容は画像のものがすべてとなります。全体的に擦れ傷があります。中古品となりますので、ご了承の上ご購入お願いいたします。動作確認済みです。
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