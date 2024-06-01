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DARK DUCKS 40周年記念アルバム　６枚ＣＤセット、開封済み新品
商品番号 L33708991044
商品名

DARK DUCKS 40周年記念アルバム　６枚ＣＤセット、開封済み新品
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

６枚組、音楽CD開封新品、ケースから出してプレーヤーにかけたことがありません。ケース、裏側はやや日焼けあり。出品に当たり、軽くクリーニング済み。家人が新品で入手。その後開封し、保管していました。ダークダックス
http://narcologia.ru/goods/insignificant927482.html
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