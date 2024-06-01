DARK DUCKS 40周年記念アルバム　６枚ＣＤセット、開封済み新品

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商品詳細
６枚組、音楽CD開封新品、ケースから出してプレーヤーにかけたことがありません。ケース、裏側はやや日焼けあり。出品に当たり、軽くクリーニング済み。家人が新品で入手。その後開封し、保管していました。ダークダックス
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