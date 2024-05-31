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ゲームボーイアドバイスSP
商品番号 J26352296981
商品名

ゲームボーイアドバイスSP
ブランド名 ゲームボーイアドバンス
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！ゲームボーイアドバンスSPです。使用感満載です。一応、動作確認したところまだ電源が付き遊べる状態です。ちょっとたまに電源つける際バグる時あり。充電器は無しおまけでポケットモンスターエメラルドのソフトもお付けします。こちらも使用感満載なのでご理解頂けると幸いです。返品対応はなしでお願いします。
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