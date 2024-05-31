アドバンスド大戦略98II　SEGA PC　Windows95/98　動作未確認

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。アドバンスド大戦略98II対応機種：MicrosoftWindows95/Windows98動作確認の環境がありませんので、動作未確認となります。パッケージに擦れあります。パッケージの袋は破れています。状態からご判断の上、納得された方のみご購入ください。気になる点がありましたら、お気軽にご質問ください。ペットは飼っていません。また喫煙者もいません。発送は仕事の都合上水木曜日になる可能性がございます。その他ゲームの取り扱いがございます。下記のハッシュタグよりご覧ください。 ↓↓↓#多輪輪日実レトロゲーム#多輪輪日実PCゲーム
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