BTS JIMIN アクリルスタンド アクスタ

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商品詳細
BTS2NDMUSTERZIPCODE17520ジミンのアクスタです。購入経路を忘れてしまったので「未使用に近い」としておりますが開封跡も特に見られず未使用です。予めご了承の上、ご購入ください。タバコ❌ペット❌即購入可能です！大幅な値下げは考えていません。仕事の都合上、4〜7日で発送予定としておりますがご購入タイミングによっては1〜3日で発送させていただきます。(基本平日発送)※購入後、配送方法変更する場合有(こちらの都合での変更の際は送料はいただきません)#BTS#防弾少年団#JIMIN#ジミン
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