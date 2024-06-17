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バズライトイヤー　トーキングトイ　英語バージョン
商品番号 D99867650592
商品名

バズライトイヤー　トーキングトイ　英語バージョン
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 6,048 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バズライトイヤー　トーキングトイ　初代のバージョンの一つです。英語ですが、単三2本でしゃべります。汚れや、傷、ほこりなど見られます。箱も色褪せがあります。中古品で、長期間保管品です。写真よりご判断いただき検討お願いします。電池は付属しません。
http://narcologia.ru/goods/shuttle289325.html
http://narcologia.ru/goods/moisture744569.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture425541.html

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