バズライトイヤー　トーキングトイ　英語バージョン

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商品詳細
バズライトイヤー トーキングトイ 初代のバージョンの一つです。英語ですが、単三2本でしゃべります。汚れや、傷、ほこりなど見られます。箱も色褪せがあります。中古品で、長期間保管品です。写真よりご判断いただき検討お願いします。電池は付属しません。
http://narcologia.ru/goods/shuttle289325.html
http://narcologia.ru/goods/moisture744569.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture425541.html
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