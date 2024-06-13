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【マーベルレジェンド】レガシーコレクション ブラックパンサー【未開封】
商品番号 G38956085071
商品名

【マーベルレジェンド】レガシーコレクション ブラックパンサー【未開封】
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハスブロマーベルレジェンドレガシーコレクションブラックパンサー未開封、未使用品。以前、発売されたバージョンと塗装が異なります。当初よりパッケージに擦れが見られますので予め、ご了承いただける方の購入お待ちしております。パッケージの状態を気にされる方の購入はご遠慮ください。仕事の都合上、発送は毎週水曜日と日曜日に行っております。（前日、入金完了分）購入ご希望の方はプロフィールをご覧ください。
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