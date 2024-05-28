山田晃大　クッション

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商品詳細
元々入っていた袋から出して違う袋に入れました。2回ほど現場に持っていきました。目立った傷汚れ等はございませんが神経質な方、完璧を求める方は御遠慮ください。売り切りたいため多少でしたらお値下げも検討させて頂きます。LILLEAGUE岩城星那中村竜大山田晃大岡尾真虎百田隼麻難波碧空
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