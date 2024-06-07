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ビュッフェクランポンR13 65mmバレル
商品番号 W39584467234
商品名

ビュッフェクランポンR13 65mmバレル
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビュッフェクランポンR1365mmバレル14〜15年ほど前の購入のA管クラリネットに付属していたものです。知人から本体を購入した際についていましたが、上部内径に欠けがあるため、この度バレルのみ出品することにしました。吹奏感への大きな影響は感じませんでしたが、状態にご理解いただける方よろしくお願いします。種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···その他
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