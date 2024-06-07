ビュッフェクランポンR13 65mmバレル

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商品詳細
ビュッフェクランポンR1365mmバレル14〜15年ほど前の購入のA管クラリネットに付属していたものです。知人から本体を購入した際についていましたが、上部内径に欠けがあるため、この度バレルのみ出品することにしました。吹奏感への大きな影響は感じませんでしたが、状態にご理解いただける方よろしくお願いします。種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···その他
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