値下げ！定価７万４千円　掛軸　工芸　千少庵　茶会之文　共箱　掛け軸　骨董品

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定価７万４千円 掛軸 工芸 千少庵 茶会之文 共箱【工芸】この作品は工芸品です。【状態】USED 殆ど使用されていない良い状態です。共箱付きです。【サイズ】たて１０４ｃｍ よこ５２ｃｍ220127 Ｍ Ｒ６８ 定価７万４千円 掛軸 工芸 千少庵 茶会之文 共箱にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。