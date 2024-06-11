橋口幾三郎/雪景漁舟図/清趣/山水図/掛軸/名家伝来/AD-61

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【参考】橋口幾三郎（はしぐちいくさぶろう）大正6年熊本県天草に生れる。旧京都市立絵画専門学校卒業。昭和21年東山高校の美術教師として奉職のかたわら金島桂華に師事。日本画特に山水・花鳥を習得。日展入選13回。日春展入選4回。関展賞2回。大毎展。京展入。墨林会を主宰。京都市左京区住。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙、表装共に良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 193cm×幅 55cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。