魔法少女リリカルなのは シャマル フィギュア

#クリタリアス出品一覧定価‥9800円サイズ‥33cmおそらく未開封だと思います。ラッピングのまま保存していましたが所々箱が傷んでいますのでご了承ください。魔法少女リリカルなのはStrikerSALTERシャマル＆ザフィーラ仔犬Ver.フィギュア7分の1シグナムシャマル高町なのはフェイト・テスタロッサヴィータフェイト・T・ハラオウン八神はやてフェイト・テスタロッサ美少女フィギアVOCALOIDボーカロイドボカロマジカルミライマジミララスカル初音ミク鏡音リン鏡音レンカイトKAITOメイコMEIKO巡音ルカ特典チャームピンズピンバッチアニバーサリーアニメイトカフェアニカフェアクスタアニメイトアニメグッズアクキーアクリルキーホルダースタンドマスコットジオラマポストカードイラストカードクリアファイルファイルケースコースタークリアカードブロマイド缶バッジ缶バッチ限定グッズフェアラッピングシンデレラガールズデレステスバルめぐみんこのすばルカアクリルスタンドアクスタアクリルキーホルダーアクキーアクリルストラップアクストラバーストラップラバストラバーマスコットラバマスメタルキーホルダーバッグチャームキーチャームコースター色紙指輪誕生日特典プライズ博麗霊夢霧雨魔理沙東風谷早苗魂魄妖夢十六夜咲夜藤原妹紅アリスマーガトロイドパチュリーノーレッジレミリアスカーレットフランドールスカーレットチルノルーミア河城にとり犬走椛射命丸文姫海棠はたて古明地さとり古明地こいし風見幽香小野塚小町四季映姫紅美鈴橙八雲藍八雲紫西行寺幽々子上白沢慧音イナバ因幡てゐ鈴仙八意永琳蓬莱山輝夜依神紫苑少名針妙丸秦こころ八坂神奈子洩矢諏訪子比那名居天子鍵山雛多々良小傘秋静葉秋穣子大妖精二ッ岩マミゾウナズーリンリグルナイトバグミスティアローレライレティホワイトロックリリーホワイトルナサプリズムリバーメルランプリズムリバーリリカプリズムリバーメディスンメランコリークラウンピース東方project