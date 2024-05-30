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パラソルおねえさんsr サーフゴーsar コレクレーar プラスル マイナンar
商品番号 R16773079603
商品名

パラソルおねえさんsr サーフゴーsar コレクレーar プラスル マイナンar
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードレイジングサーフパラソルおねえさんsrサーフゴーsarコレクレーarプラスルarマイナンar開封後スリーブとカードローダーに入れて保管中です。カードローダーのまま発送致します。状態は写真にてご確認願います。トラブル回避の為あくまでもプレイ用でご理解いただける方のみ、ご購入をお願い致します。折れ濡れ対策をしてお届けします。よろしくお願い致します。種別···シングルカードシリーズ···スカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックレイジングサーフ
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