Provision Telecaster プロビジョン テレキャスター ギター

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カスタムギター工房「プロビジョンギター」の新作入荷です。: LAST ... カスタムギター工房「プロビジョンギター」の新作入荷です。: LAST ...



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ProvisionOrdermadeTelecasterプロビジョンオーダーメイドテレキャスター2020年時点で「10年ほど前にオーダメイドした」というものを、中古品として購入しました。購入金額は20万円弱でした。全体的に使用感のあるプレイヤーズコンディションではあるものの、経過年数の割には状態は良く、まだまだ第一線でお使いただけます。ピックアップの出力はやや控えめであり、ヴィンテージギターを彷彿とさせる中音域の強さを持ちつつも、キラキラとしたテレキャスターサウンドが楽しめます。●スペックカラー:サンバーストボディ:アッシュ1Pネック:メイプルピックアップ(ネック):SEYMOURDUNCAN/STR-1VintageTeleNeckピックアップ(ブリッジ):SEYMOURDUNCAN/STL-1Vintage'54TeleBridgeペグ:GOTOH/SD91-MG-05M-L6-Nickelストリングリテイナー:SCUD/SR-GB50Cネックプレート:FreedomCustomGuitar/ToneShiftPlateSP-JPブリッジプレート:GOTOH/BS-TC1SChrome●状態ネック:ほんの気持ち程度順反りです。購入時点で同様の調整がなされており、トラスロッドは購入後回してません。フレット:8～9割程度残っています電装系:ガリノイズなどは見られず、正常な状態です※状態は出品者の確認環境におけるものであり、主観を含むものです。ボディ・指板に複数の打ち傷や汚れがあります。特に目立つものは抜粋して商品写真に掲載しておりますので、必ずご覧ください。その他にも細かな擦り傷・汚れなどの使用感があり、プレイヤーズコンディションであることをご認識ください。●付属品・ProvisionTelecaster本体×1台・セミハードケース×1個●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。