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商品詳細
機材整理の為出品致します。使用に伴う傷や汚れがございますが、作動に問題はございません。個人的な感想としては、非常に守備範囲の広いエフェクターだと思います。軽い歪み〜深い歪みまで、適当なセッティングでもそれなりにカッコいい音が出せる印象です。 付属品等は無く、本体のみの出品となります。
http://narcologia.ru/goods/procurement3733.html
http://narcologia.ru/goods/approximate464120.html
http://narcologia.ru/goods/stair412700.html
ステイシーST-II / ogawa ONLINE STORE
BOSS - ST-2 | Power Stack
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BOSS Power Stack ST-2
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ST-2 Power Stack（パワースタック） │ BOSSマニア共和国
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