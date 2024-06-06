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fernandes head crusher 6 FRT-6B
商品番号 I33685732291
商品名

fernandes head crusher 6 FRT-6B
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 2,281 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェルナンデスのブリッジ、ヘッドクラッシャーFRT-6Bです。・写真にある本体のみです。アームやロックナットなどは付属しません。・ブロックは約41.5ミリ・正常に動作します。・殆ど弾かれていないギターについていたものなので傷や錆は少なめの個体になります。ご検討宜しくお願いします。
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