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ピカチュウ　スカバイ　プロモ　psa10
商品番号 O17327596520
商品名

ピカチュウ　スカバイ　プロモ　psa10
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特徴···PSA鑑定発送の際は、緩衝材等使用し厳重に梱包して送付します。24時間以内の発送を心がけています。値下げ不可でお願いします。質問などあればお気軽にコメントお願いいたします。検索用ポケモンカードイーブイヒーローズ漆黒のガイストボルケニオンVはくばバドレックスVMAXガラルギャロップVキクコSRシャクヤSRズミSRカトレアSRバシャーモSAガラルフリーザーVクララSRセイボリーHRカリンの信念スペシャルアートクララカリンバシャーモsaスペシャルアートプロモポケカギラティナvstarur絶版BOXシロナカトレアリーリエシャイニースターVシロナSRピカチュウ　arウルトラムーンBOXダイパリメイクシロナポケカ
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