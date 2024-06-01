新品　FF16 発売記念くじ　Ａ賞+ラストワン　ジオラマフィギュア　召喚獣シヴァ

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商品をご覧いただきありがとうございます(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)FF16の召喚獣のフィギュアセットです♪こちらはセット販売のためバラ売りはできませんが、他の商品との合わせ買いで少しお値引きできます♪商品に関するご質問はコメント欄までお願いします(*´꒳`*)【商品名】スクエアエニックスファイナルファンタジー16発売記念くじFINALFANTASYXVI☆A賞ジオラマフィギュア＜召喚獣シヴァ＞☆LAST賞ジオラマフィギュア＜召喚獣シヴァ＞シルバーver.合計2点セット【商品の状態】新品未開封です♪詳しくは掲載写真をご確認ください☆【発送】らくらくメルカリ便/宅急便※送料はこちらで負担します♪※購入後（入金確認後）24時間〜48時間以内に発送いたします！土日祝日も発送できます☆ヾ(・∀・*)※ビニール・プチプチ・ダンボールを使用して丁寧に梱包します！【ご注意】・セット価格で出品しているためお値下げ不可・バラ売り不可・他の商品との合わせ買いで送料分お値下げします・素人の保管品になりますので、細かい点を気にされない方のみご購入ください【その他】・即購入OK！・無言取引大歓迎♪どうぞよろしくお願いいたします（*^^*）【検索用ワード】ps5 ゲーム セブンイレブン 景品 コレクション フィギュア オブジェ フルカラー 一番くじ かっこいい 綺麗 うつくしい 青 ブルー 氷 アイス 大人 玩具 ファンタジー 胸像 クライヴ ジョシュア ジル トルガル シドルファス ベネディクタ フーゴ ディオン 中村悠一 バルナバス フェニックス イフリート 国章 コルクコースター アクスタ アクリルスタンド バンプレスト スクエニ【在庫】ホビー系出品の在庫状況はこちらの専用ハッシュタグからもご確認いただけます♪#Mフィギュア一覧z83 #Mホビー系総合2410/17