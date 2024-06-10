FUJIGEN NTL10MAHT-WB

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3年ほど前に中古で購入しました。FUJIGENのテレキャスターシンラインタイプです。2011年製だったかと思いますがシリアルナンバーの読み方がわからなかったため、年代についてはご容赦ください。購入時にヴォリュームノブとトーンノブが欠品していたため、自前で購入して取り付けています。フルオリジナルではないのでご理解お願いします。フレット残9割程度、動作確認済み。ネック反りはなく、トラスロッドも充分余裕があります。パーツ類に経年相応のサビがあります。いくつか打痕と塗装剥がれもあります。写真確認願います。値下げ交渉等は対応しかねますので納得の上ご購入下さい。NCNRでよろしくお願いします。