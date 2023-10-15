最終早い者勝ち！新品　REX THE LIVE RAG POUND #GUN

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随分前のREXTHELIVEにて、会場販売されていたメッシュのTシャツです。大切にしすぎて、着る機会を失いました(笑)買ったまま未開封なので、広げて点検していませんので、初期傷等は分かりません。長期自宅保管しておりましたので、ご理解頂ける方、よろしくお願いします。RAGPOUND®️は、先日メンバーが変わりましたので、とても貴重な品物となりました。是非、大切にしてくださる方へ何か質問がありましたら、コメント欄からお願いします。ただし、早い者勝ちとなりますので、コメントのやり取り中でありましても即購入された方へ販売致します。#岩田剛典#EXILE#三代目JSoulBrothers#Tシャツ#RAGpound#LIVE#LDH