ポケモン　メザスタ　セット

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ポケモンメザスタタグ、ダイマックスバンド、ケースセットです。子供が一時期ハマっていたのですが、興味がなくなってしまい、利用しなくなったので出品します。子供が実際にプレイしていたものなので、スレや小傷はあると思います。これから始められる方や、始めたばかりの方には良いかと思います。タグスーパースター•レジギガス•ソルガレオ•ダークライ•ホワイトキュレム•ブラックキュレム•ゼラオラ•インテレオン•ルナアーラ•ウーラオス（れんげき）•ウーラオス（いちげき）•ザマゼンタ（レガシータグ）•ザシアン（レガシータグ）•ガラルフリーザー•ホウオウ•ガラルファイヤー•ガラルサンダー•ジャラランガ•ミミッキュその他ケースに入っているスター煩雑になるのでバラ売りはあまり考えておりません。