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ポケモン　メザスタ　セット
商品番号 U59682724295
商品名

ポケモン　メザスタ　セット
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンメザスタタグ、ダイマックスバンド、ケースセットです。子供が一時期ハマっていたのですが、興味がなくなってしまい、利用しなくなったので出品します。子供が実際にプレイしていたものなので、スレや小傷はあると思います。これから始められる方や、始めたばかりの方には良いかと思います。タグスーパースター•レジギガス•ソルガレオ•ダークライ•ホワイトキュレム•ブラックキュレム•ゼラオラ•インテレオン•ルナアーラ•ウーラオス（れんげき）•ウーラオス（いちげき）•ザマゼンタ（レガシータグ）•ザシアン（レガシータグ）•ガラルフリーザー•ホウオウ•ガラルファイヤー•ガラルサンダー•ジャラランガ•ミミッキュその他ケースに入っているスター煩雑になるのでバラ売りはあまり考えておりません。
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