特急つばさ　キーホルダー

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商品詳細
ガチャガチャのキーホルダーです。使用感があります。撮影時は光りました。中古品であることをご理解頂きご購入頂ければと思います。汚れや使用感が気になる方は購入お控えくださいませ。
http://narcologia.ru/goods/procurement49733.html
http://narcologia.ru/goods/diamond47458.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring782096.html
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