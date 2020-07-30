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特急つばさ　キーホルダー
商品番号 G27293433646
商品名

特急つばさ　キーホルダー
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 16,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガチャガチャのキーホルダーです。使用感があります。撮影時は光りました。中古品であることをご理解頂きご購入頂ければと思います。汚れや使用感が気になる方は購入お控えくださいませ。
http://narcologia.ru/goods/procurement49733.html
http://narcologia.ru/goods/diamond47458.html
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