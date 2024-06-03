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AULOS アウロス　リコーダー　アルト　ソプラノ
商品番号 O47757266503
商品名

AULOS アウロス　リコーダー　アルト　ソプラノ
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

娘の高校で購入したものの　コロナ禍だったので授業で数回使用しただけで保管していました。清掃はしておりますが素人清掃のためご理解下さい。
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