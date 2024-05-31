CC17 輪島塗丸鶴松葉金蒔絵乾漆塗会席膳五客 干漆黒木製堅地懐石会席足付盆四方

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☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】【同梱不可】時代輪島塗丸鶴松葉金蒔絵乾漆塗会席膳五客の出品です。味わい深い乾漆塗特有の質感に鶴や松葉の蒔絵が上品に施された大変丈夫で扱いやすいお膳です。大きい方の鶴には梨地が施され、表面に上品に輝いております粒は螺鈿でございます。(写真６枚目参照)使い込むうちに味わいが増していく魅力的な作品です。※木箱・証紙は付属しておりませんが、十客購入希望の方はご相談下さい。【寸法】高さ約5.5cm幅約36cm×36cm【状態】経年によるスレ、小傷、ヨゴレ等はありますが、目立つイタミのないしっかりしたものです。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#正月#干漆地#輪島塗#四方膳#松#鶴#会席#縁起物#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#会席#懐石#20k203g5k0