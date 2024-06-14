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- Gibson純正 ヒストリック用アルミテイルピース ゴールド PTTP-080
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商品詳細
通常の純正テールピースとは異なるヒストリック用の軽量なアルミテールピースです。短期間使用していました。メッキに若干のクスミがあります。LightweightTailpieceGibsoncustomshopLesPaulcustomHistoriccollectionギブソン
http://narcologia.ru/goods/sucrose884540.html
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