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Gibson純正 ヒストリック用アルミテイルピース ゴールド PTTP-080
商品番号 H86908717155
商品名

Gibson純正 ヒストリック用アルミテイルピース ゴールド PTTP-080
ブランド名 ギブソン
特別価格 税込 11,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

通常の純正テールピースとは異なるヒストリック用の軽量なアルミテールピースです。短期間使用していました。メッキに若干のクスミがあります。LightweightTailpieceGibsoncustomshopLesPaulcustomHistoriccollectionギブソン
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