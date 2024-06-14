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- BEHRINGER / XENYX-802 コンパクトアナログミキサー
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商品詳細
【中古】BEHRINGER/XENYX-802コンパクトなアナログミキサーです。当方サックスを演奏しており、ライブのツーミックスやレコーディングで使用していました。出番がなくなった為、出品いたします。■小傷等はございますが、大きな凹みダメージはありません。使用機器によってはガリが出ることもございます。■ケース:なし■説明書:なし■他付属品:ACアダプター■動作確認済み※中古楽器店で同商品が、送料込みで約8000円程で販売されています。中古品であることをご理解いただき、ノークレームノーリターンでおねがいします。※状況によって不定期で値下げすることもございます。種類...ミキサー
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