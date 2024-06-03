

yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット



yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット



yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット



yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット



yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット



yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット



yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット



yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット



yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット



yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット



yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット



yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット



yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット



yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット



yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット yotubaさん【レゴ互換】ミニフィグ人形フィギュア 6 セット

コメントなしの購入okです重騎鉄浮屠は中国南宋に登場する、金軍の総帥が率いていた騎兵隊の名称ですレゴ互換品内容：重騎鉄浮屠兵士x1体重騎専用戦馬x1体ルーク・スカイウォーカーx1体ダース・シディアスx1体アソーカ・タノx1体メイス・ウィンドゥx1体第501軍団指揮官x1体ブラックアウト指揮官x1体ブラックアウト兵士x1体パージトルーパー兵士x1体ライトセーバーx3体バトルドロイドx3体ベビーヨーダx1体BD-1x1体コープスマンx1体テンプルガードx1体アソーカタノx1体ジェットユニットトルーパーx1体ルークスカイウォーカーx1体バトルドロイドx3体バトルドロイド（茶）x1体バトルドロイドx2体ベビーヨーダx2体BB-8x1体C-3POx1体IG-88x2体典韋x1体郭嘉x1体楽進x1体夏侯淵x1体于禁x1体張x1体袁紹(えんしょう)x1体顔良(がんりょう)x1体田豊(でんほう)x1体麹義(きくぎ)x1体文醜(ぶんしゅう)x1体高覧(こうらん)x1体限定版張飛x1体専用戦馬x1体三国キャラクターカードx3関羽x1体張飛x1体馬超x1体黄忠x1体趙雲x1体ミニフィグセットです。１体ずつ透明の袋に入った状態でお送り致します。完成した状態ではなく、組み立て前の状態となっております。レゴブロックと互換性がありますので、混ぜても大丈夫です。組み立ての説明書はございませんが簡単に組み立てることができます。色んな物との組み合わせでインスタ映えも狙ってみては。インポート品です。素人検品ですが、おおきな問題はないことを確認しております。海外製品なので、製造/運搬過程での小傷、欠損、色の差異・ムラ、欠品、パーツの緩みなどがあることがございます。基本的には返品等の対応は受け付けておりませんので、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。