【すとぷり】莉犬君グッズ④

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グッズ種類···その他娘の推し活動が終了したため、必要とされる方にお譲りします！すとぷりダンボールにてお送りします。もこもこセットアップ:数回着用タオル:ライブに持参(数回)その他:未使用※申し訳ございませんが、バラ売りは作業煩雑になるため対応出来ません！