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中川自然坊　絵唐津刷目徳利
商品番号 J18126333418
商品名

中川自然坊　絵唐津刷目徳利
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 8,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ11センチ重さ404グラム径　11センチ徳利ですが一輪挿しにもステキだと思います。共箱　栞つき唐津焼の人気作家の作品でした。種類...酒器
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中川自然坊 絵唐津 徳利 k | hospitaldaprovidencia.org.br
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