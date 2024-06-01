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マーベルレジェンド　ウルヴァリン　ボーンブレイカーシリーズ
商品番号 P87501895565
商品名

マーベルレジェンド　ウルヴァリン　ボーンブレイカーシリーズ
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,093 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。画像ではパッケージも写っていますが、パッケージ無しで発送します。パッケージ付きの場合は、＋600円です。＊関節の緩いきつい、塗装の細かい状態等不問でお願いします。＊画像はサンプルです。＊値下げ交渉なしでお願いします。
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