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Ibanez エレキギター セミアコ ナチュラル ハードケース付
商品番号 B70856689277
商品名

Ibanez エレキギター セミアコ ナチュラル ハードケース付
ブランド名 アイバニーズ
特別価格 税込 27,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

不要になり出品致します。フレット充分にあり、写真良くご確認ください。不良特に無し。ハードケース付属します。タイプ...セミアコースティックギター
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