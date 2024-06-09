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商品詳細
時代物相馬焼煎茶碗湯呑徳利田代清治右衛門菓子皿銘あり茶道具など80点在銘刻印相馬亀田相馬半勝相馬やまさか大陶相馬志喜相馬志隆相馬本家陶徳相馬松助相馬松永相馬明月madeinjapan田代法橋などまとめ売りになります。欠け等はございません。個別のサイズ計測には対応しておりません。宜しくお願い致します。
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時代物 相馬焼 煎茶碗 湯呑 徳利 田代清治右衛門 銘あり茶道具 など 80点-
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