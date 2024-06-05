ももいろクローバーz 佐々木彩夏　あーりん　サイン　生写真

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商品詳細
2019年ソロコンの生写真になります。自引きしたものになります！すぐに2重スリーブと硬質ケースに入れて保管しておりました。反射してしまうため、変な角度からの写真ですがご了承ください。硬質ケースに入れて防水対策をして発送します(˃̵ᴗ˂̵)
http://narcologia.ru/goods/insignificant153082.html
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