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ももいろクローバーz 佐々木彩夏　あーりん　サイン　生写真
商品番号 C27408387197
商品名

ももいろクローバーz 佐々木彩夏　あーりん　サイン　生写真
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年ソロコンの生写真になります。自引きしたものになります！すぐに2重スリーブと硬質ケースに入れて保管しておりました。反射してしまうため、変な角度からの写真ですがご了承ください。硬質ケースに入れて防水対策をして発送します(˃̵ᴗ˂̵)
http://narcologia.ru/goods/insignificant153082.html
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