BEFIRST LEO 缶バッジ 23点セット

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商品詳細
BEFIRST4thシングルSmileAgainの特典缶バッジの23点セットになります。購入して暗所にて保管しておりました。アリーナツアーも控えていますので是非痛バ組んでみてはいかがですかᵔᢦᵔとても可愛く目立ちます！！バラ売り可能1つ900円BEFIRSTBMSGLEOレオJUNONSOTASHUNTOMANATORYOKIRYUHEI
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