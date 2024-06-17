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YAMAHA　ヤマハ　フルート　YFL-451
商品番号 T32418634736
商品名

YAMAHA　ヤマハ　フルート　YFL-451
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 17,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHA　ヤマハ　フルート　YFL-451ケース付き本体にはESTABLISHEDIN1887JAPAN451の刻印があります。購入場所質屋状態若干くすみ、小傷ございます。写真ご確認ください。
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