YAMAHA　ヤマハ　フルート　YFL-451

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商品詳細
YAMAHA ヤマハ フルート YFL-451ケース付き本体にはESTABLISHEDIN1887JAPAN451の刻印があります。購入場所質屋状態若干くすみ、小傷ございます。写真ご確認ください。
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