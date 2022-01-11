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平山郁夫　版画
商品番号 C46864262265
商品名

平山郁夫　版画
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 27,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

平山郁夫の作品です。当時120万円のお品です。サイズ　額　64.4✖️55.5cm　　　　絵画部分　42✖️30.5cm#片山郁夫#絵画#版画#リトグラフ
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