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作家物　輪島塗　盆　御膳　塗
商品番号 K36569785472
商品名

作家物　輪島塗　盆　御膳　塗
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作家物　輪島塗　盆　御膳　塗　直径約32傷あり付属の袋破れあり骨董品のため、気になる方はご購入をお控えください。他のフリマにも出品しておりますので、購入希望の方はコメントいただけると助かります。返品は受け付けておりません。同梱可能（送料分お値引き致します）。緩衝材、割れ物注意のシールを使用して梱包致します。発送後、輸送時における破損は保証致しかねます。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit342286.html
http://narcologia.ru/goods/moisture84769.html
http://narcologia.ru/goods/injure303567.html
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