絵画 。壁掛け絵原画【可愛い猫たちは家族の美味しい会食を準備しています】

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絵画。壁掛け絵原画手描き【黒猫たちはピアノとバイオリン協奏曲を演奏 ...



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絵画。壁掛け絵原画手描き【楽しいビールパーティー】01 | labiela.com

猫ちゃんたちのパーティーシリーズは、パーティーで花をもらい、美味しい魚、コーヒーなどのグルメもあります。手紙を受け取って楽しくパーティーに参加する。気持ちがとても美しい。美しい景色、美味しい食べ物。雰囲気がある！装飾はとてもいいです。可愛いです。(˶‾᷄⁻̫‾᷅˵)サイズ:23.8cmx32.9cm材料:油絵棒と画用紙好きな額縁の中に表装でき、毎日見ているうちに良い気分になったり、壁に壁掛け式の額縁で表装したりすることができます。撮影環境の影響で色収差がありますのでご理解ください商品は額縁入りですので、簡易包装はご了承ください。手描きの作品ですので、完璧や神経質を求める方は購入しないでください。#油絵#絵画#画家#インテリア#リアル#リアリズム#絵#プレゼント#オーダーメイド#コミッション#似顔絵#meari#グッズ#ハンドメイド#オリジナル#美術品#洋画#プレゼント#ウェルカムボード#ゴス#ゴシック#猫#黒猫#可愛い#アート#手描き#人物画#肖像画#ドール#アイシー#icy#人形 #doll#blyth#icydoll#猫#絵描きのポピー#原画#絵画#アート#インテリア#壁掛け#美術品キャンバスイラスト宇宙木星空#風景画主題···