美濃焼 志野焼 祥山 真山 花文 銘々皿 五客 共箱 2点まとめて N 5794 ...

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種類...茶道具大きさ 高さ約1.3cm 幅約10.2cm×6.7cm 重さ約83g一客に欠けが見受けられます。すべて「真山」と銘があります。中身が入れ替わっているかもしれませんので、まとめての取引でお願いいたします。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。