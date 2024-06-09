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CAJ スピーカーケーブル 3m
商品番号 J61145679458
商品名

CAJ スピーカーケーブル 3m
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。カスタムオーディオジャパン（CAJ）のスピーカーケーブル3mです。使う機会がないので出品します。丈夫なのにしなやかで取り回しが良く、使い勝手が非常に良いケーブルです。目立った傷等もなく美品だと思います。完動品です。以下、参考ページです。https://www.okada-web.com/discontinued/speaker-cable-series
http://narcologia.ru/goods/capitation990908.html
http://narcologia.ru/goods/conception142757.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy400253.html
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