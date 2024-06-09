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- 【美品】ポール・アイズピリ「不思議な花束 せみ」作家直筆サイン リトグラフ 額付
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商品詳細
\"【商品説明】・作家：ポール・アイズピリ・作品名：不思議な花束 せみ （箱には『せみ』とだけ記載されています・技法：リトグラフ 134/200・絵サイズ：縦約58㎝ 横約44㎝・額サイズ：縦約86㎝ 横約6905㎝ ◆簡易清掃済み。 細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。◆あくまでも中古品です。◆購入時の箱に入れて発送致します。 完璧を求める神経質な方はご遠慮願います。\"7414
http://narcologia.ru/goods/smear205704.html
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http://narcologia.ru/goods/capitation363408.html
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