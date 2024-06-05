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ファイルファンタジー7 ミニフィギュア　ポリゴン　G賞
商品番号 O31607989337
商品名

ファイルファンタジー7 ミニフィギュア　ポリゴン　G賞
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FF7一番くじのフィギュアです。8番です。袋からは未開封ですが、破れがあります。写真の確認をお願い致します。
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