マーベルレジェンド　3パック　ヴェノム

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商品詳細
3パック版のヴェノムと付属品になります。パッケージの箱はは付属いたしません。パッケージも欲しい方は＋500円でお付けします。状態を確認して保管していました。プチプチで梱包し段ボールにて発送いたします。フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12ピータースパイダーマンフィギュアマーベルMARVELアベンジャーズマーベルレジェンドハズブロトイビズアメコミヴェノムメディコムトイスーペリアスコーピオンエディアゴニーライオット
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