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昭和初期　漆器椀　鶴亀
商品番号 S64739904400
商品名

昭和初期　漆器椀　鶴亀
ブランド名 Svital
特別価格 税込 3,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

蓑亀と鶴が手書きで描かれた華やかな平椀になります。古いもので希少ではありますが僅かな欠けや汚れあります。画像9.10参照色褪せもございますので必ず画像確認お願い致します。完璧を求めるかたはご遠慮ください。(検索ワード)昭和　レトロ　漆芸　工芸　アンティーク　漆塗り　祝　寿　レア　匠
http://narcologia.ru/goods/Addict188318.html
http://narcologia.ru/goods/preference548438.html
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